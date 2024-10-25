Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Manchester United ile Fenerbahçe deplasmanına gelen ve maç öncesi Sarı-lacivertli taraftarların alkışlarıyla karşılanan kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı!
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25 Ekim 2024 16:21
UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçında Kadıköy'e rakip olarak çıkan ve alkışlarla karşılanan milli kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

"CANIM FENERBAHÇEM"

Maç öncesi ısınmadaki fotoğrafları paylaşan milli kaleci; "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem" ifadelerini kullandı. 

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