Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti!

Savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti!
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17 Mayıs 2021 20:32
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, takıma veda ettiğini açıkladı.

Öztürk, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!"

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Göztepe'ye veda eden Alpaslan Öztürk'ün adı, son dönemde sıkça Fenerbahçe ile anılıyor. Stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertlilerin bonservisi elinde olan oyuncuya yönelmesi bekleniyor.

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