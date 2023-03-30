Haber Tarihi: 30 Mart 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 16:50

ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU - Almanya fırsat kartı başvuru tarihleri

Almanya işçi alımı 2023 başvruları başladı. Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı. Buna göre Türkiye'den binlerce kişi, kolay vize ve çalışma izniyle Almanya'ya gelebilecek. Dil bilenler, gençler, diploması olanlar öncelikli olacak. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Almanya fırsat kartı başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar...

ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU - Almanya fırsat kartı başvuru tarihleri
Abone Ol
Almanya işçi alımı ilanları açıyor. İşte merakla beklenen Almanya işçi alımı yasası resmen çıktı! Almanya iş ilanları için artık meslekler ve başvuru formunun açılması bekleniyor. Kısa süre içinde işçi alımına başlanması beklenen Almanya'da şartlar da değişiyor. Peki Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya iş başvurusu için gerekenler neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yurt dışında çalışma hayali kuranlar, ülkeler tarafından duyurulan iş ilanlarını yakından takip ederken ülkeler tarafından farklı ilanlarla beraber personel alımı yapıldığı duyuruldu. Bu doğrultuda yurt dışı personel alımı için başvuru ayrıntıları da aktarılmaya başlandı.
Almanya İşe Alım Meslekler 2023 Listesi yayınlanmıştı ve Almanya'da çalışmak isteyenler işçi alımlarına nasıl başvurulacağı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verilirken tasarıya göre artık Alman vatandaşı olmak isteyenlere, Almanya'da çalışmak isteyenlerde Almanca bilme şartı istenmeyeceği paylaşılmıştı.

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı bilinirken 18 - 45 yaş arası kişilerin başvuru yapabileceği ifade edildi ve Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar ise ülke genelinde faaliyet gösteren firmaların online internet sitesi üzerinden açık iş ilanları sorgulanabilir ve başvuru yapabileceği bildirildi.

Ancak başvuru için sizden özel bilgiler veya ücret talep eden firmalara inanmamanız gerektiği ifade edilerek Almanya'da 1.584 Euro asgari ücret uygulanıyor. İşe giren vatandaşlar en az bu tutarda para ödemesi alacağı aktarıldı

ALMANYA İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERDE ALIM VAR?

Almanya'da en çok personel alımı yapılacak kadrolar ise şöyle aktarıldı:

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları


Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

Hazırlanan yasa taslağı, şu şartları taşıyanların Almanya'ya gelebileceğini öngörüyor:

1) İŞ ANLAŞMASI YA DA EĞİTİM: Türkiye'de bir mesleği olan, o meslekte çalışan kişiler, benzer alanda Almanya'dan iş teklifi alırsa, iş bağlantısı kurarsa, bununla vize alıp gelebilecek. Aynı şekilde ilgilendiği alanda meslek eğitimi almak ve mesleğinde gelişmek isteyenler de, meslek eğitimi ve kalfalık yeri bulursa gelebilecek. Yani mesleki eğitim ve öğretim için rahatlıkla gelmek artık mümkün olacak.

2) SERTİFİKA, İKİ YILLIK DENEYİM: Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli işçi, bunu Türkiye'den aldığı sertifika (mezuniyet belgesi, ustalık- kalfalık belgesi, mesleki oda kaydı vs.) ile kanıtlayabilecek. En az iki yıllık iş tecrübesi aranacak.

3) DİPLOMA DENKLİĞİ ARANMAYACAK: Şimdiye kadar Almanya'da çalışmak isteyenlerden diploma denkliği isteniyordu. Artık istenmeyecek. Gelinen ülkedeki diploma yetecek. Tek şart, eğer eğitim dışında çalışma için geliniyorsa, bir işyeri bulmuş olma ve maaş garantisi olacak.

4) İŞE ALIMDA PUAN SİSTEMİ: Her bireyin işe alımında puan sistemi uygulanacak. Almanca ve İngilizce bilinmesi artı puan olacak. Mesleki deneyim, başka bir artı puan ve Almanya ile bağı olmak bir başka artı puan sayılacak. Ayrıca kişinin yaşı ve işgücü potansiyeli de puan olarak ölçülecek. 1960'larda olduğu gibi, Türkiye'de sağlık testi ya da diş kontrolü yapılmayacak.

5) HAFTADA EN AZ 20 SAAT: Çalışmak isteyenler, gerekirse haftada 20 saatten az olmamak kaydıyla işyerinde denenebilecek. Bu deneme süresi iki hafta olacak. Deneme çalışması, özellikle yüksek talep gören meslekler için geçerli.

6) TOPLU SÖZLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK: Bazı durumlarda, çok fazla şart aranmaksızın 8 aylık çalışma izni verilecek. Ama en önemlisi bu kişiler sendikalı olacak, toplu sözleşme hakkı olacak ve ilk günden itibaren sosyal güvenlik primleri yatırılacak.

7) YAŞ SINIRI 45 VE 50 ÜZERİ: 45 yaşını aşmış kişilerin geldikleri ülkelerdeki emeklilik haklarına bakılacak ve uzun süre prim ödemişlerse, bu artı puan olarak görülecek. Puanlama sistemine göre yüksek yaş, artı puan getirmese de, örneğin iyi dil bilme, aranan meslekte uzman olma halinde yüksek yaş sorun olmayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Giroud: 'Mbappe bana yetişemez' Milan Giroud: "Mbappe bana yetişemez"
Koeman'dan Messi'nin ayrılığı için itiraf! Barcelona Koeman'dan Messi'nin ayrılığı için itiraf!
Altay Bayındır: 'Havamız çok yerinde' Fenerbahçe Altay Bayındır: "Havamız çok yerinde"
Şenol Güneş'ten bir iyi, bir kötü haber! Beşiktaş Şenol Güneş'ten bir iyi, bir kötü haber!
Hakan Çalhanoğlu, 20 gün sahalardan uzak kalacak Inter Hakan Çalhanoğlu, 20 gün sahalardan uzak kalacak
ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU - Almanya fırsat kartı başvuru tarihleri Gündem ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU - Almanya fırsat kartı başvuru tarihleri
Samsunspor'da hedef 75 puan toplamak Spor Toto 1. Lig Samsunspor'da hedef 75 puan toplamak
Keçiörengücü'nde yeni teknik direktör açıklandı Spor Toto 1. Lig Keçiörengücü'nde yeni teknik direktör açıklandı
Mason Mount için yolun sonu; ayrılık! Chelsea Mason Mount için yolun sonu; ayrılık!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray, Livakovic için düğmeye bastı!
2
Galatasaray'dan stadyum hamlesi! İşte yeni kapasite
3
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine "manuel" atama
4
Murat Sancak: "Jesus'tan sonra en pahalısı Montella"
5
Ali Koç'tan Play-Off ve yabancı sayısı için yanıt
6
11 kulüpten 7'si "Gaziantep ve Hatayspor maçları iptal edilsin" dedi
7
Mbappe'nin aylık maaşı dudak uçuklattı

SON HABERLER

yukarı ok