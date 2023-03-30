ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU - Almanya fırsat kartı başvuru tarihleri

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Almanya işçi alımı ilanları açıyor. İşte merakla beklenen Almanya işçi alımı yasası resmen çıktı! Almanya iş ilanları için artık meslekler ve başvuru formunun açılması bekleniyor. Kısa süre içinde işçi alımına başlanması beklenen Almanya'da şartlar da değişiyor. Peki Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya iş başvurusu için gerekenler neler?Yurt dışında çalışma hayali kuranlar, ülkeler tarafından duyurulan iş ilanlarını yakından takip ederken ülkeler tarafından farklı ilanlarla beraber personel alımı yapıldığı duyuruldu. Bu doğrultuda yurt dışı personel alımı için başvuru ayrıntıları da aktarılmaya başlandı.Almanya İşe Alım Meslekler 2023 Listesi yayınlanmıştı ve Almanya'da çalışmak isteyenler işçi alımlarına nasıl başvurulacağı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verilirken tasarıya göre artık Alman vatandaşı olmak isteyenlere, Almanya'da çalışmak isteyenlerde Almanca bilme şartı istenmeyeceği paylaşılmıştı.Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı bilinirken 18 - 45 yaş arası kişilerin başvuru yapabileceği ifade edildi ve Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar ise ülke genelinde faaliyet gösteren firmaların online internet sitesi üzerinden açık iş ilanları sorgulanabilir ve başvuru yapabileceği bildirildi.Ancak başvuru için sizden özel bilgiler veya ücret talep eden firmalara inanmamanız gerektiği ifade edilerek Almanya'da 1.584 Euro asgari ücret uygulanıyor. İşe giren vatandaşlar en az bu tutarda para ödemesi alacağı aktarıldıAlmanya'da en çok personel alımı yapılacak kadrolar ise şöyle aktarıldı:Aşçıİnşaat işçisiHemşireler, hasta ve yaşlı bakıcılarıKaynakçıİnternet teknolojisiAğır Sanayi ve metal sanayi işçisiGastronomiEğitimSağlık hizmetleriÇocuk yetiştiricileriIT teknisyenleriMetal ve ağır sanayi işçileriGastronomi uzmanlarıVasıflı işçilerİnşaat sektörü işçileriElektrik ve elektronik mühendisleri ve işçilerTeknik ve mekanikHazırlanan yasa taslağı, şu şartları taşıyanların Almanya'ya gelebileceğini öngörüyor:Türkiye'de bir mesleği olan, o meslekte çalışan kişiler, benzer alanda Almanya'dan iş teklifi alırsa, iş bağlantısı kurarsa, bununla vize alıp gelebilecek. Aynı şekilde ilgilendiği alanda meslek eğitimi almak ve mesleğinde gelişmek isteyenler de, meslek eğitimi ve kalfalık yeri bulursa gelebilecek. Yani mesleki eğitim ve öğretim için rahatlıkla gelmek artık mümkün olacak.Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli işçi, bunu Türkiye'den aldığı sertifika (mezuniyet belgesi, ustalık- kalfalık belgesi, mesleki oda kaydı vs.) ile kanıtlayabilecek. En az iki yıllık iş tecrübesi aranacak.Şimdiye kadar Almanya'da çalışmak isteyenlerden diploma denkliği isteniyordu. Artık istenmeyecek. Gelinen ülkedeki diploma yetecek. Tek şart, eğer eğitim dışında çalışma için geliniyorsa, bir işyeri bulmuş olma ve maaş garantisi olacak.Her bireyin işe alımında puan sistemi uygulanacak. Almanca ve İngilizce bilinmesi artı puan olacak. Mesleki deneyim, başka bir artı puan ve Almanya ile bağı olmak bir başka artı puan sayılacak. Ayrıca kişinin yaşı ve işgücü potansiyeli de puan olarak ölçülecek. 1960'larda olduğu gibi, Türkiye'de sağlık testi ya da diş kontrolü yapılmayacak.Çalışmak isteyenler, gerekirse haftada 20 saatten az olmamak kaydıyla işyerinde denenebilecek. Bu deneme süresi iki hafta olacak. Deneme çalışması, özellikle yüksek talep gören meslekler için geçerli.Bazı durumlarda, çok fazla şart aranmaksızın 8 aylık çalışma izni verilecek. Ama en önemlisi bu kişiler sendikalı olacak, toplu sözleşme hakkı olacak ve ilk günden itibaren sosyal güvenlik primleri yatırılacak.45 yaşını aşmış kişilerin geldikleri ülkelerdeki emeklilik haklarına bakılacak ve uzun süre prim ödemişlerse, bu artı puan olarak görülecek. Puanlama sistemine göre yüksek yaş, artı puan getirmese de, örneğin iyi dil bilme, aranan meslekte uzman olma halinde yüksek yaş sorun olmayacak.