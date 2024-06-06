Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile ilgili açıklama yaptı.
Transfer sorusuna cevap veren Ali Koç, "Sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar 1 senede para istiyor, bazı takımlar 5 senede istiyor. Avrupa'da 3-4-5 senede ödeme norm haline geldi. Balkanlar'daki kulüpler parasını 1 senede hemen istiyor, 2 senede istiyor. Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye. Mourinho seviyesinde oyuncular diyorlar. Mbappe, Messi, Ronaldo..." dedi.
"DAVINSON BİZE ÖNERİLDİ"
Davison Sanchez ile ilgili konuşan Ali Koç, "Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.
Transfer sorusuna cevap veren Ali Koç, "Sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar 1 senede para istiyor, bazı takımlar 5 senede istiyor. Avrupa'da 3-4-5 senede ödeme norm haline geldi. Balkanlar'daki kulüpler parasını 1 senede hemen istiyor, 2 senede istiyor. Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye. Mourinho seviyesinde oyuncular diyorlar. Mbappe, Messi, Ronaldo..." dedi.
"DAVINSON BİZE ÖNERİLDİ"
Davison Sanchez ile ilgili konuşan Ali Koç, "Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.
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