Ali Asaf kimdir? Sancaktepe'de kanseri yenen Ali Asaf için balon etkinliği

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, kanseri yenen bir babanın sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu çağrı, binlerce kişiyi etkiledi. Baba Samet Demir, oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Kanseri yenen oğlunun balon uçurma isteği bugün Sancaktepe'de gerçek oluyor. >>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
Ali Asaf Kimdir?
Ali Asaf, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan, lösemi teşhisi konulmuş genç bir kahraman. Henüz çocuk yaşta bu zorlu hastalıkla tanışmasına rağmen, ailesinin ve doktorlarının desteğiyle, büyük bir azim ve inançla tedavi sürecini tamamladı. Uzun ve yıpratıcı bir tedavi sürecinin ardından, yapılan son tetkiklerde kanseri tamamen yendiği ortaya çıktı. Ali Asaf'ın bu büyük başarısı, sadece ailesini değil, tüm Türkiye'yi sevindiren, umut veren bir gelişme oldu. Onun hikayesi, hastalığıyla mücadele eden diğer bireylere de ilham kaynağı olmayı başardı. Ali Asaf, azmin ve direncin canlı bir örneği olarak hafızalara kazındı.
Onlarca kişi Sancaktepe'de buluşuyor
Baba ve oğlunun bu duygusal isteği kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi. Başkan Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" diyerek, aileye moral kaynağı oldu.
Başkan Yeğin'in daveti, baba ve oğul için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Sancaktepe Belediyesi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıklara başladı.
Bugün düzenlenecek etkinlikte, kanseri yenen küçük çocuk, istediği gibi balonlar gökyüzüne doğru umut dolu bir yolculuğa çıkacak.
Vatandaşlar kanseri yenen minik Ali Asaf için Sancaktepe Belediyesi önüne kortej halinde balonlarla ilerliyor.
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