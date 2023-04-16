ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES ne zaman açıklanır?

2023 Ales 1, Ales 2, Ales 3 başvuru, sınav ve sonuç tarihleri aşağıda verilmiştir.

2023 ALES /1:



Başvuru Tarihleri: 22 Şubat 2023 – 01 Mart 2023 Tarihleri Arasında / 10 Mart 2023 – 13 Mart 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 16 Nisan 2023

Sonuç Tarihi: 10 Mayıs 2023 2023 ALES /2:



Başvuru Tarihleri: 04 Temmuz 2023 – 10 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında / 19 Temmuz 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 20 Ağustos 2023

Sonuç Tarihi: 05 Eylül 2023 2023 ALES /3: GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Başvuru Tarihleri: 29 Eylül 2023 – 09 Ekim 2023 Tarihleri Arasında / 17 Ekim 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 19 Kasım 2023

Sonuç Tarihi: 05 Aralık 2023

ALES 1 sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için gözler ÖSYM duyurular ekranına çevrildi. Yılın ilk ALES sınavı nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre, ALES 2023 sonuç tarihi...Yapılan değerlendirmelerin ardından 2023 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES Sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/1 sonuçları 10 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.