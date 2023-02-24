GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bir deprem de Aksaray'da oldu. Depremin ardından, yurttaşlar tarafından deprem riski az olarak görülen "Aksaray'dan fay geçiyor mu" sorusu merak konusu oldu. Aksaray'da fay hattı var mı? Aksaray deprem bölgesi mi? Aksaray'dan fay geçiyor mu?Aksaray'ın doğrudan sırtını yasladığı Tuz Gölü Fay Zonu bölgenin en önemli tektonik yapısıdır. Niğde'nin Kemerhisar ilçesinden başlayıp, Aksaray ve Şereflikoçhisar boyunca Ankara'nın güneyine kadar yaklaşık 200 km boyunca takip edilebilen bu fay zonu oldukça önemli bir yapı olarak bölgenin depremselliği açısından önem taşımaktadır.