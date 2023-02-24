Haber Tarihi: 24 Şubat 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 17:43

Aksaray'da fay hattı var mı? Aksaray deprem bölgesi mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardında Konya'da da bir deprem oldu. Bu gelişmeyle beraber vatandaş Konya'da fay hattı olup olmadığını araştırıyor. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. AFAD'ın hazırladığı risk haritasına göre Konya üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki Aksaray'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Aksaray'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte 2023 Aksaray deprem risk haritası...

Aksaray'da fay hattı var mı? Aksaray deprem bölgesi mi?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bir deprem de Aksaray'da oldu. Depremin ardından, yurttaşlar tarafından deprem riski az olarak görülen "Aksaray'dan fay geçiyor mu" sorusu merak konusu oldu. Aksaray'da fay hattı var mı? Aksaray deprem bölgesi mi? Aksaray'dan fay geçiyor mu?
AKSARAY'DA FAY HATTI VAR MI?

Aksaray'ın doğrudan sırtını yasladığı Tuz Gölü Fay Zonu bölgenin en önemli tektonik yapısıdır. Niğde'nin Kemerhisar ilçesinden başlayıp, Aksaray ve Şereflikoçhisar boyunca Ankara'nın güneyine kadar yaklaşık 200 km boyunca takip edilebilen bu fay zonu oldukça önemli bir yapı olarak bölgenin depremselliği açısından önem taşımaktadır.

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