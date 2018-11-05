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Akhisar - Sevilla maçına Fransız hakem

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'nda kendi evinde oynayacağı Sevilla maçının hakemleri açıklandı.

Kaynak: DHA
Akhisar - Sevilla maçına Fransız hakem
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05 Kasım 2018 16:12
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'nda kendi evinde oynayacağı Sevilla maçının hakemleri açıklandı.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Millot yönetecek.

Benoît Millot'un yardımcılıklarını Julien Pacelli ile Bertrand Jouannaud yaparken, Amaury Delerue ile Karim Abed ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Benjamin Pages olacak.

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