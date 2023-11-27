Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:03

AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Kocaeli belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti Kocaeli Teşkilatları'nda 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı aday adaylık başvurularında sona gelindi. 9 Kasım tarihinde başlayan başvuru süreci sona erdi. Aday adayı olmak isteyenler, başvurularını ikametlerinin bulunduğu ilçe teşkilatlarına teslim etti. Başvuran aday adayı sayısı mevcut belediye başkanlarının doğal adaylığıyla birlikte 82'ye yükseldi. Başvurunun en fazla olduğu ilçe Dilovası olurken, aday adayı başvurusu yapılmayan tek ilçe ise Başiskele oldu.

BÜYÜKAKIN'A RAKİP YOK

Büyükşehir Belediyesi için de aday adaylık başvuru süreci sona erdi. Mevcut Başkan Tahir Büyükakın'a kesin aday gözüyle bakılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi için başvuru yapan olmadı.

EN FAZLA BAŞVURU DİLOVASI'NA

Gölcük'te İlçe eski Başkanı Çetin Seymen aday adaylık başvurusunu yaptı. Darıca'da da İlçe eski Başkanı Ufuk Acay ve Ahmet Hakan Hocaoğlu belediye başkanlığına aday adayı oldu. Aday bolluğunun yaşandığı Dilovası ilçesinde ise mevcut başkan ve doğal aday Hamza Şayir ile birlikte sayı 18'e yükseldi.


BAŞVURU YAPILMAYAN TEK İLÇE BAŞİSKELE

Derince'de ise Recep Kemal Akyürek ve Öztekin Kaşukçi aday adaylık başvurusunu yaptı. İzmit ve Derince Belediyeleri'nde başkan yardımcılığı yapan ve en son Büyükşehir Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yapan Adnan Pala da başvurusunu Derince'den yaptı. Başvurunun olmadığı tek ilçe ise Başisekele. İlçenin tek adayı mevcut Belediye Başkanı Yasin Özlü.

İzmit Belediyesi için ilk başvuru yapan isim Talha Kös oldu. Muharrem Tutuş ise 17.00'da resmi başvurusunu yaptı. Gölcük Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mehmet Uzun da İzmit'ten aday adayı oldu

DİLOVASI
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Gülay Artut, Recep Laç, Sümeyra Sökmen, Emre Sarıca ve Orhan Çarıkçı, Osman Akbulut, Aziz Yalçınkaya, Ramazan Ömeroğlu, Ekrem Meral, Cahit Ekti, Fevzi Karadaş, Erol Özavcı, Ercan Güneş, Ali Toltar, Enver Yıldırım, Mehmet Özay.

GEBZE

Gebze'de iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Adnan Köşker'in dışında Celal Çelikbilek, Mustafa Altay ve Kaşif Şahinkesen aday adaylığı için başvuru yaptı.

ÇAYIROVA

Ekrem Karahan, Servet Günay, Burak Fidan, Fevzi Mahmut Çelik, Savaş Özdemir, İbrahim Sekmen, Kenan Tuzcu.

KARTEPE

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat ve 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı olan Murat Yıldız aday adaylık başvurularını yaptı.

KANDIRA

Kandıra'da aday adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Erol Ölmez'in dışında başvuru yapan isimler Yüksel Gürcan, Murat Batmaz, Yakup Karaaslan, Harun Öztaş oldu.

KÖRFEZ

Körfez Belediye Başkanlığı için Halil Küçük, Ferhat Selvi, Ömer Bektaş, Alim Erdemir resmi başvurusunu yaptı. Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri Sinan Barış Kaya ve Mete Bilgin de resmi başvurularını yaptı.

KARAMÜRSEL
Karamürsel'de aday adaylığı işin başvuran isimler ise Sadi Özbağ, Azem Özgüneş, Feyzi Utaş, Mücahit Aslan, Mesut Çetinkaya, Orhan Kıvanç, Sait Mete.

 
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