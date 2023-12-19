Haber Tarihi: 19 Aralık 2023 12:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:43

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024

AK Parti İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'nin, İstanbul'un ilçelerinde göstereceği adaylar kesinleşmeye başladı. Birçok ilçede ismi ön plana çıkan adaylar olduğu gibi, adaylığı kesinleşen isimler de mevcut. İşte 2024 AK Parti İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları tam listesi

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024
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Türkiye'de yerel seçim sonucu en merak edilen şehir olan İstanbul'da aday adaylarının meraklı bekleyişi sürerken AK Parti'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuru yaptı. 

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024 

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapması beklenen komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer alıyor.

Aday belirleme çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada değerlendirecek komisyon, ayrıca partinin Teşkilat Başkanlığı ve ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dikkate alacak.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

AK Parti İstanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak?

AK Parti belediye başkanı adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.

Bu arada parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.
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AK Parti
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