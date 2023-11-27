Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 14:48

AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Erzurum belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti'de 9 Kasım'da başlayan başvuru süreci dün itibariye sona erdi. Erzurum'da 20 ilçede belediye başkan aday adaylığına 155 kişi başvuru yapılırken, büyükşehir belediyesi için 5 kişi müracaatta bulundu. En az başvuru Yakutiye Belediyesi'ne yapılırken, en fazla aday adayı Aziziye'den çıktı. En son yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 269 başvuru yapılmıştı.

AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu dün itibariyle sonlandı. Aday adayı olmak isteyen isimlerin büyük bir kısmı başvurusunu il veya ilçe başkanlıklarına yaptı. Erzurum'da 20 ilçede toplam 155 aday adayı başvuru yaparken Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 5 kişi müracaatta bulundu.

2019'un gerisinde kaldı

Her seçimde aday adayı rekoru kıran AK Parti'de geçen seçimlere oranla başvuru sayısında düşüş yaşandı. 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde 269 aday adayı başvuru yapmasına rağmen 30 Mart 2024 seçimleri için bu sayı 155 de kaldı.

İlk başvuran Orhan


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday adayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan oldu. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden AK Parti'den aday olarak gösterilen Orhan, ikinci kez Aziziye Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

AK Parti'de sürpriz adaylardan biri de iki dönem Yakutiye Belediye Başkanlığı yapan Ali Korkut oldu. Korkut, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine aday adayı olan diğer isimler ise Fevzi Çakmak ve Güven Altun oldu. Altun, son dakika başvurusunu AK Parti Genel Merkezi'ne yaptı. Altun'un sessiz müracaatı herkesi şaşırttı. İl başkanı dahil teşkilatta kimsenin tanımadığı Altun, en fazla merak edilen aday adayı oldu.

En fazla müracaat Aziziye'ye
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


AK Parti'de en fazla aday adayı Aziziye ilçesine yapıldı. En az tercih yapılan ise Yakutiye Belediyesi oldu. Aziziye için 18 kişi başvuru yaparken Yakutiye 2 kişide kaldı.

Gözler temayülde

Başvuruların tamamlanmasının ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapılacak. Teşkilatlar illerde en doğru adayı belirlemek için çalışacak. Geçmiş seçimlerin sonuçları ve yapılan anketler aday belirleme sürecinde yol gösterici olacak. Çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri ile Yerel Yönetimler Başkanlığının hazırladığı gözlem raporları da değerlendirmede yön gösterici olacak. İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak.

Erzurum'da Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti ile ittifak kararı beklenirken, ilçelerde aday adayı başvuruları sürüyor. Şu ana dek yaklaşık 50 ismin işlemleri tamamlanırken, başvuruların 15 Aralık'ta sona ereceği öğrenildi.

İYİ Parti'den ise Erzurum'da şimdiye kadar merkez ilçeler için 11 kişi aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvurular, 22 Aralık'a kadar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 5 Aralık'ta başvurular sona erecek.

 
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