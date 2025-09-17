Haber Tarihi: 17 Eylül 2025 10:49 - Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 10:49

Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ajax - Inter maçı canlı izle şifresiz

Ajax - Inter maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Ajax - Inter maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Ajax - Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ajax - Inter maçı canlı yayın izleme detayları

Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ajax - Inter maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Ajax ve Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Ajax - Inter maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
AJAX - INTER MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Ajax - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

AJAX - INTER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AJAX - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Ajax, Inter ile karşı karşıya gelecek. Ajax - Inter maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

AJAX - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Inter maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Karşıyaka'ya Arjantin'den özel ziyaretçi TFF 3. Lig Karşıyaka'ya Arjantin'den özel ziyaretçi
Bodrum FK yola kayıpsız devam ediyor! Spor Toto 1. Lig Bodrum FK yola kayıpsız devam ediyor!
Kocaelispor, ilk 5 haftada istediğini alamadı! Kocaelispor Kocaelispor, ilk 5 haftada istediğini alamadı!
Galatasaray'da Osimhen sürprizi Galatasaray Galatasaray'da Osimhen sürprizi
Serik Stadyumu'nda tadilat çalışması durdu Spor Toto 1. Lig Serik Stadyumu'nda tadilat çalışması durdu
Hasan Vural: 'Galibiyet alıp yolumuza devam edeceğiz' Futbol Hasan Vural: "Galibiyet alıp yolumuza devam edeceğiz"
Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu! Fenerbahçe Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!
Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ajax - Inter maçı canlı izle şifresiz Gündem Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ajax - Inter maçı canlı izle şifresiz
PSG - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | PSG - Atalanta maçı canlı izle şifresiz Gündem PSG - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | PSG - Atalanta maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho, Benfica'da
2
Fenerbahçe'de Duran'ın döneceği maç belli oldu!
3
Xabi Alonso: "Arda hala öğreniyor ve gelişiyor"
4
Fenerbahçe - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
5
Alvaro Morata: "Ayrılış şeklim iyi değildi"
6
Beşiktaş'ta kriz yakın: Rafa Silva
7
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray incelemesi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.