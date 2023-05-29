Aile destek programı uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, son gün ne zaman?

Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor. Aile Destek ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımdan yararlanan vatandaşlar, 12 aylık Aile Destek Paketi ödemelerinde sona doğru yaklaşıldı. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Peki Aile destek paketi ne zaman bitiyor? Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? İşte son ödemenin yapılacağı tarihAile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak.Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre destek, temmuz ayında noktalanacak.Aile Destek ödemeleri; Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli ihtiyaçlar kapsamında hane gelirine göre her ay hesaplara yatırılıyor.Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.2023 Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.Aile destek paketi ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor. Aile destek programı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.