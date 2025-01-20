Ahsen Eroğlu Deha dizisinden ayrıldı mı?

Pazar günleri ekrana gelen Deha dizisinde başrol oyuncularından biri ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Esme Deha dizisinden neden ayrıldı?



AHSEN EROĞLU DEHA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Damla Serim'in yazdığı, Umut Aral'ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.



ESME KARAKTERİ HAKKINDA

Esme, yu¨ksek bir zeka ve o¨gˆrenme kabiliyetine sahip olmasına ragˆmen, baskıcı ve muhafazakar bir ailede bu¨yu¨menin getirdigˆi duvar içinde sıkışan genc¸ bir kadındır. Ona bu ev hayatında nefes aldıran tek kişi Devran ve ona olan sevgisidir. Bu sevgi onun için tüm acılara karşı en güçlü sığınaktır.

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