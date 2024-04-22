Ahmet Çakar: "Penaltı kesinlikle yanlış!"

Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçında Sivasspor lehine verilen penaltı için, "Kesinlikle yanlış" şeklinde yorum yaptı.

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Ahmet Çakar: 'Penaltı kesinlikle yanlış!'
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22 Nisan 2024 23:04
Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçı için bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Çakar, Sivasspor lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu söyledi.

Ahmet Çakar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir….."

Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı anı




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