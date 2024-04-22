Ahmet Çakar: 'Penaltı kesinlikle yanlış!'

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçı için bir paylaşımda bulundu.
Ahmet Çakar, Sivasspor lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu söyledi.
Ahmet Çakar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;
"Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir….."
Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı anı
Ahmet Çakar, Sivasspor lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu söyledi.
Ahmet Çakar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;
"Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir….."
Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı anı
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