Haber Tarihi: 25 Haziran 2025 12:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 12:32

AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu

AGS sınavına katılım sağlayacak öğretmen adayları AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü için yapılan AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu
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AGS sınavı için geri sayım başlamışken AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu uyarınca öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü, AGS sınav sonuçlarına göre gerçekleşecek.

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AGS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

AGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önceki yıllara bakıldığında AGS sınav giriş belgelerinin sınavdan on gün önce erişime açılıyor.Buna göre 13 Temmuz'da yapılacak AGS sınavı için giriş yerlerinin 3 Temmuz Perşembe gününde açıklanması tahmin ediliyor.

AGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre MEB AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

AGS SINAVI KAÇ OTURUM OLACAK?

MEB AGS sınavı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Adaylara sınavda 80 soru sorulacak.

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