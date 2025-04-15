Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 15:49 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 15:49

Af yasası son dakika 2025: Bugün genel af yolda mı? | 10. yargı paketi meclisten geçti mi, maddeleri nedir?

Af yasası 2025 son dakika gelişmeler ve infaz düzenlemesi, gündemde yer almaya devam ediyor. 10. Yargı Paketi çalışmalarında son viraja girilirken, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik beklentileri de arttı. Ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik alınacak tedbirler olduğundan bahseden Bakan Tunç, "Bu konudaki yargı paketini de hazırlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizin takdirine arz edeceğiz." demişti. Öte yandan Bakan Tunç 'af çıkacak mı' sorusuna da net yanıt verdi. 55 maddelik yargı paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Paket içerisinde, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yer alacak. Cezasızlık algısının önüne geçilmesi planlanan pakette, ceza kaç gün olursa olsun 5'te 1 oranında ceza yatma zorunluluğu da bulunacak. Peki, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik çıkacak mı? Af yasası TBMM'ye geldi mi? Genel af var mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Af yasası son dakika 2025: Bugün genel af yolda mı? | 10. yargı paketi meclisten geçti mi, maddeleri nedir?
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Genel af yasası son dakika haberleri 2025, kamuoyu tarafından takip ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları, genel af çıkacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Af beklentisi ile ilgili ise son dakika açıklama Bakan Tunç'tan gelmişti. Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" demişti. 10. Yargı Paketi'nde tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunurken, 2 yılın altındaki suçlarda da hâkimlere takdir yetkisi tanınıyor. Hakim, 2 yıl altı cezalarda da suç işleme eğilimine bakarak tutuklama kararı verebilecek. Bu minvalde 1 ay ceza alan kişi de cezasını demir parmaklıklar arkasında tamamlayacak. İşte, 10. yargı paketi maddelerinde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" değerlendirmesi yaptı.

" Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil." açıklamasını yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Covid izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik. Af mı geliyor? şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020'de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.

4/4 MÜKERRİR DURUMDA OLANLARA İYİ HABER
"Bu konu cezaevlerinde mükerrir durumda olanlarla ilgili yani tekraren basit suç işleyenlerin cezaevinde koşullu salıvermeden yararlanıp yararlanamayacağıyla ilgili bir husus. Ceza infaz mevzuatımıza göre bir kişi, terör, cinsel suçlar, uyuşturucu suçu haricinde basit suçlar bakımından ilk kez suç işlediği zaman cezasının yarısını cezaevinde geçirirken koşullu salıverilmesine son 1 yıl kalan hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanır.

İkinciyi işlemiş ise cezasının 2/3'ünü, üçüncüyü işlemişse cezasının tamamını yani 4/4'ünü cezaevinde geçirir. Burada bir terör suçlusu ya da uyuşturucu suçlusunun cezasını 3/4'lük bölümünü cezaevinde geçiriyorken basit suçlardan cezaevinde olanların cezalarını neden 4/4'ünü cezaevinde geçirdiklerine dair yakınmalar oluyor. Cezaevinde bu durumda olanların cezalarının 3/4'ünü yatarak dışarı çıkma ümidiyle ıslah olmasının kolaylaşacağına dair çok sayıda başvuru yapılıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması hususu tabi ki milletvekillerimizin, yüce meclisimizin takdiridir."

55 MADDELİK PAKET HAZIR
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, yeni taslak paket hazır. Bu taslak ilgili bakanlıklara gönderildi ve görüşe açıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Daha önceki yargı paketlerinden çıkarılan infaz düzenlemeleri 10'uncu pakette yer alıyor. Pakette, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme var. Kanun teklif taslağı yürütme ve yürürlük dahil toplam 55 maddeden oluşuyor.

CEZANIN 1/5'İ YATILACAK
Pakete göre, ilke olarak hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için cezalarının belirli bir süresini yani koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az 1/5'ini mutlaka cezaevinde geçirmeleri gerektiği kabul ediliyor. Bu durumda örneğin 1 yıl ceza alan 2.5 ay, 6 ay ceza alan 1 ay, 3 ay ceza alan 18 gün, 1 ay ceza alan 6 gün cezaevinde kalacak.

1 AY BİLE HAPİS ALAN...
1 yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik yok. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi cezası az olan hükümlüler de dahil olmak üzere bütün hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirlenecek süreyi mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanacak. 1 ay bile ceza alan mutlaka cezaevine girip hapis yatacak. Böylece, toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması sağlanacak.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ
Tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunuyor. 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda hâkim genel olarak tutuklama kararı vermeyecek. Ancak, çok önemli bir değişiklikle 2 yılın altındaki suçlarda hâkimlere tutuklama konusunda takdir yetkisi tanınıyor. Buna göre, "şüphelinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması (suç işleme eğilimi)", "suçun işleniş şekli", "suçtan meydana gelen zararın ağırlığının kamu düzenini önemli ölçüde bozması" hallerinde hâkim 2 yılın altındaki suçlarda da şüphelinin tutuklanmasına karar verebilecek.

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