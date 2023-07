Adli tatil ne zaman bitiyor? 2023 Adli tatil tarihi

Adli tatil için geri sayım başlarken dava açmaya hazırlanan ve dava tarihleri belli olan taraflar nasıl bir uygulama olduğunu merak ediyor. Yaz aylarında yargıda görev alan çalışanlar belirli dönemlerde tatil yapıyor. Hukuksal süreçleri devam edenler ise adli tatil tarihlerine göre hareket edecek. Adli tatil süresi boyunca nöbetçi mahkemeler hizmet vermeye devam ederken tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalar sürecek. Peki Adli tatil ne zaman? Adli tatilde boşanma davası açılır mı? İşte, Adli tatilde devam eden dava türleriAdli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlıyor, 31 Ağustos'ta bitiyor. Yeni adli yıl Eylül 1'de başlayacak.Adli tatil dönemleri hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izinli olduğu tatil dönemlerini ifade eder.Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlıyor.Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.ğ) Çekişmesiz yargı işleri.h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.Adli tatil tarihleri boyunca boşanma davası açabilir. Boşanma davası açma işlemleri adli tatilde durmaz. adli tatilde süreler işlemez ve duruşmalar görülmez. Anlaşmalı boşanma duruşmaları istisnadır; Adli tatilde görülmesi mümkündür.