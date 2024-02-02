Haber Tarihi: 02 Şubat 2024 15:10 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 15:10

Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman? (AÖF-2024)

Açık Öğretim üniversite kayıt tarihleri, 2023-2024 Öğretim Yılı YKS Yerleştirmelerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖF Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman? (AÖF-2024)
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri üzerinden devam eden binlerce öğrenci, yeni akademik yılda kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman? (AÖF-2024)

2024 yılı AÖF kayıt tarihleri:

2023-2024 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme:

Son Başvuru Tarihi: 11 Şubat 2024

Ders Ekle-Sil: 1-10 Şubat 2024

2024-2025 Güz Dönemi Kayıt:

Ön Kayıt: 25 Temmuz - 10 Ağustos 2024

Geçici Kayıt: 14-25 Ağustos 2024

Kesin Kayıt: 28 Ağustos - 8 Eylül 2024

AÖF'ye kayıt olmak için:

Lise diplomasına sahip olmak

AÖF'nin web sitesinden ön kayıt yaptırmak

Gerekli belgeleri hazırlamak ve ilgili tarihe kadar teslim etmek

Kayıt ücretini ödemek
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