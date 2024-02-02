Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri üzerinden devam eden binlerce öğrenci, yeni akademik yılda kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman?



Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman? (AÖF-2024)



2024 yılı AÖF kayıt tarihleri:



2023-2024 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme:



Son Başvuru Tarihi: 11 Şubat 2024



Ders Ekle-Sil: 1-10 Şubat 2024



2024-2025 Güz Dönemi Kayıt:



Ön Kayıt: 25 Temmuz - 10 Ağustos 2024



Geçici Kayıt: 14-25 Ağustos 2024



Kesin Kayıt: 28 Ağustos - 8 Eylül 2024



AÖF'ye kayıt olmak için:



Lise diplomasına sahip olmak



AÖF'nin web sitesinden ön kayıt yaptırmak



Gerekli belgeleri hazırlamak ve ilgili tarihe kadar teslim etmek



Kayıt ücretini ödemek

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