Aboubakar tepkili: "Maçla ilgisi yoktu!"

Adana Demirspor maçının ardından Luis Nani ile görüntüleri nedeniyle taraftar tarafından eleştirilen Vincent Aboubakar konuyla ilgili konuştu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Aboubakar tepkili: 'Maçla ilgisi yoktu!'
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29 Eylül 2023 09:08
Adana Demirspor maçından sonra Luis Nani ile birlikte gülme görüntüleri çok tepki gösterilen Vincent Aboubakar, gelen eleştirilere kızdı.

Kamerunlu golcü, perşembe günü yapılan antrenmanda arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "Nani ile konuşmamızın maçla bir ilgisi yoktu. Komik bir şey söyledi, güldüm. Her şey bundan ibaret" dedi.

Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.










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