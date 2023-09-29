Aboubakar tepkili: 'Maçla ilgisi yoktu!'

Adana Demirspor maçından sonra Luis Nani ile birlikte gülme görüntüleri çok tepki gösterilen Vincent Aboubakar, gelen eleştirilere kızdı.Kamerunlu golcü, perşembe günü yapılan antrenmanda arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada,dedi.Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.