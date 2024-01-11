Abdülkadir Ömür'e, Fransa'dan 6 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e, Fransa'dan bir takım talip oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür'e, Fransa'dan 6 milyon euroluk teklif
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11 Ocak 2024 11:39
Trabzonspor'da bir grup taraftarın hedefi haline gelen ve son maçlarda da sakat olduğu gerekçesiyle oynatılmayan Abdülkadir Ömür ayrılık için gün sayıyor.

TALİPLERİ ÇIKTI

Yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 24 yaşındaki oyuncuya Fransa ve İspanya'dan talipler var. Şu anda en ciddi teklif adı açıklanmayan Fransa takımından geldi.

Onun da detayları belli oldu. Abdülkadir Ömür sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralanacaj ve satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.

Trabzonspor bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak. Ertuğrul Doğan yönetimi, teklifi şu an için çok az bulsa da ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür bu karşılaşmalarda gol atamazken 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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