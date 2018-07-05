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ABDli oyun kurucu Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, ABD'li skorer oyun kurucu Bria Nicole Hartley'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kaynak: AA
ABDli oyun kurucu Fenerbahçe'de
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05 Temmuz 2018 16:01
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Bria Nicole Hartley'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre WNBA'de New York Liberty'de forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, 1,73 metre boyundaki oyuncunun kariyeri hakkında bilgi verilirken, "Bria Hartley'e 'Fenerbahçe'ye hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

Geride kalan sezonda Mersin Büyükşehir Belediyespor forması giyen Hartley, 19,4 sayı ortamasıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en skorer oyuncusu oldu.

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