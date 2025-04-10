ABD Enflasyon Verisi Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Nisan

Şubat ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş ve ABD'de enflasyon yükselişe geçmişti. Hanehalkı şubat ayı enflasyon beklentisi ise ilk kez artış göstermişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Mart ayı ABD enflasyon rakamları 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak.



ABD'de Şubat ayında tüketici enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerden daha düşük geldi.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,8 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %3,0 olan tüketici enflasyonunun %2,9'a ineceği yönündeydi.



Aylık bazda da tüketici fiyatları analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Piyasalar artışın %0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu, artış %0,2 seviyesinde oldu.



Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %2,8 olarak açıklandı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,2 rtış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.



Ülkede enerji fiyatları aylık %0,2 artarken, yıllık %0,2 düştü; gıda fiyatları aylık %0,2, yıllık %2,6 arttı.



Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar %0,1 artış gösterdi.

