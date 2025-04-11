Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 18:41 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 18:41

ABD'de helikopter kazası: Siemens CEO'su öldü

ABD'nin New York şehrindeki Hudson nehrine bir helikopter düştü, 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escobar ve ailesi de bulunuyor.

ABD'de helikopter kazası: Siemens CEO'su öldü
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New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla helikopter kazası yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir emniyet yetkilisine göre kurbanlar arasında Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escobar ve ailesi de bulunuyor.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kişinin Associated Press'e verdiği bilgiye göre kurbanlar arasında pilotun yanı sıra bir enerji teknolojisi şirketinde küresel yönetici olan Escobar'ın eşi Merce Camprubı Montal ve üç çocuğu da bulunuyor.

SIEMENS'TEN AÇIKLAMA

Siemens de şirketin Demiryolu Altyapısı bölümünün küresel CEO'su Agustin Escobar'ın helikopter kazasında ailesiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Agustin Escobar ve ailesinin hayatına mal olan trajik helikopter kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Tüm yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

İSPANYA'DAN GELEN BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen bir ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kurbanların ailelerine bilgi verme sürecinde olduklarını aktaran Tisch, hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamadı.

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