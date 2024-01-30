Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 11:15

6 Şubat kandil mi? 6 Şubat ne kandili? 2024 kandil günleri

Üç ayların başlamasıyla birlikte, Müslüman alemi için manevi bir dönem de başlamış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu dönemin ilk kandili olan mübarek Regaip Kandili, Ocak ayında idrak edilecek. Üç aylar öncesinde yılın ilk kandili idrak edilecek. Kandil gününü çeşitli ibadetlerle gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar "6 Şubat kandil mi?" sorgulamalarına başladı. Peki, 6 Şubat kandil mi? 6 Şubat ne kandili? 2024 kandil günleri

6 Şubat kandil mi? 6 Şubat ne kandili? 2024 kandil günleri
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Dini günler, İslam dünyası için büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda gözler "6 Şubat kandil mi, ne kandili?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini paylaştı. İşte, bu seneki dini günler tarihleri...

6 ŞUBAT KANDİL Mİ, NE KANDİLİ 2024? 

Diyanet takvim doğrultusunda 6 Şubat kandil günü değil.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.
KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 2024
2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

2024 yılı dini günler ve geceler

Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
29 Cemazilahir 1445

Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445

Mirac Kandili
6 Şubat 2024 Salı
26 Receb 1445

Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
14 Şaban 1445

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445

Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
26 Ramazan 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445

Terviye Günü
14 Haziran 2024 Cuma
8 Zilhicce 1445

Arefe Günü
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445

Hicri Yılbaşı Gecesi
6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446

Hicri Yılbaşı Günü
7 Temmuz 2024 Pazar
1 Muharrem 1446

Aşûre Gecesi
15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı
9 / 10 Muharrem 1446

Aşûre Günü
16 Temmuz 2024 Salı
10 Muharrem 1446

Mevlid Kandili
14 Eylül 2024 Cumartesi
11 Rebiulevvel 1446

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