6 Şubat kandil mi? 6 Şubat ne kandili? 2024 kandil günleri

Dini günler, İslam dünyası için büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda gözler "6 Şubat kandil mi, ne kandili?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini paylaştı. İşte, bu seneki dini günler tarihleri...6 ŞUBAT KANDİL Mİ, NE KANDİLİ 2024?
Diyanet takvim doğrultusunda 6 Şubat kandil günü değil.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 2024
2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. 2024 yılı dini günler ve gecelerRegaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
29 Cemazilahir 1445Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445Mirac Kandili
6 Şubat 2024 Salı
26 Receb 1445Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
14 Şaban 1445Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
26 Ramazan 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445Terviye Günü
14 Haziran 2024 Cuma
8 Zilhicce 1445Arefe Günü
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445Hicri Yılbaşı Gecesi
6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446Hicri Yılbaşı Günü
7 Temmuz 2024 Pazar
1 Muharrem 1446Aşûre Gecesi
15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı
9 / 10 Muharrem 1446Aşûre Günü
16 Temmuz 2024 Salı
10 Muharrem 1446Mevlid Kandili
14 Eylül 2024 Cumartesi
11 Rebiulevvel 1446
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