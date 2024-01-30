6 Şubat kandil mi? 6 Şubat ne kandili? 2024 kandil günleri

Dini günler, İslam dünyası için büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda gözler "6 Şubat kandil mi, ne kandili?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini paylaştı. İşte, bu seneki dini günler tarihleri...Diyanet takvim doğrultusunda 6 Şubat kandil günü değil.İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.11 Ocak 2024 Perşembe29 Cemazilahir 144512 Ocak 2024 Cuma1 Receb 14456 Şubat 2024 Salı26 Receb 144524 Şubat 2024 Cumartesi14 Şaban 144511 Mart 2024 Pazartesi1 Ramazan 14455 Nisan 2024 Cuma26 Ramazan 144510 Nisan 2024 Çarşamba1 Şevval 144511 Nisan 2024 Perşembe2 Şevval 144512 Nisan 2024 Cuma3 Şevval 144514 Haziran 2024 Cuma8 Zilhicce 144515 Haziran 2024 Cumartesi9 Zilhicce 144516 Haziran 2024 Pazar10 Zilhicce 144517 Haziran 2024 Pazartesi11 Zilhicce 144518 Haziran 2024 Salı12 Zilhicce 144519 Haziran 2024 Çarşamba13 Zilhicce 14456 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 14467 Temmuz 2024 Pazar1 Muharrem 144615 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı9 / 10 Muharrem 144616 Temmuz 2024 Salı10 Muharrem 144614 Eylül 2024 Cumartesi11 Rebiulevvel 1446