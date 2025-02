6 Şubat Depremi Anma ve Taziye Mesajları Resimli 2025 | 6 Şubat Depremi ile ilgili yazılar, sözler, mesajlar

Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle.

Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Depremzedelerin acılarını paylaşıyor, kayıpları için baş sağlığı diliyoruz.

Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü.

Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız.

Dayanışma içinde, acılarınızı paylaşıyor ve birlikte güçleniyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede toparlanabilirsiniz.

Depremin acı izleri hala var, ancak kaybedilenlerin hatıraları içimizde yaşamaya devam edecek. Mekânları cennet olsun.









6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi



Depremde hayatını kaybedenleri sonsuza kadar unutmayacağız...



Depremin hüzünlü anıları içinde, kaybedilenlere olan derin saygımızı sunuyor, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.





Depremde aramızdan ayrılan sevdiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun.6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibiDepremde hayatını kaybedenleri sonsuza kadar unutmayacağız...Depremin hüzünlü anıları içinde, kaybedilenlere olan derin saygımızı sunuyor, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

Depremin yarattığı acıyı yürekten hissediyor, sevdiklerini kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Sizlerle birlikteyiz, güçlü olun.

Depremin vurduğu topraklarda kaybedilen canlara rahmet diliyorum.

Depremin vurduğu topraklarda yaşamını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Depremin acı gerçeğiyle yüzleşen ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Sizlerle birlikteyiz, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sevgiyle sarılıyoruz.

6 Şubat depremi anma mesajları 2025 yılı itibarıyla birinci yılını yaşayan felaket için paylaşılmaya başladı. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası şehirler toparlanmaya çalışırken sevdiklerinin acısını yaşayan depremzedeler unutulmuyor. Yas dolu günleri unutmamak ve bölge halkının yanında olmak adına sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor. İşte, 6 Şubat depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler6 Şubat 2023'te tüm Türkiye yasa boğuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.Kaybımız büyük, sizi hiç unutmadık! Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun...Yaşanan depremin ardından sosyal dayanışmanın ve ülkece birbirine bağlılığın en güzel örneğini gösterdiğimiz için şükürler olsun. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yakınlarına sabır diliyorum.6 Şubat depremi ile hayatın ve güçlü bina yapılandırmalarının önemini bir kez daha hatırlıyor ve kayıplarımızı saygı ve dua ile anıyoruz...6 Şubat 2023'te kaybettiğimiz canların anısına, sevdiklerimizi daha sık sıkı sarılmanın, onlara değer vermenin ve her anın kıymetini bilmemenin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Ruhları Şad olsun."Depremler toprağın sadece yüzeyini değil, aynı zamanda hayatlarımızın derinliklerini de sarsar."İzlerini hala taşıdığımız 6 Şubat depremi anısına sevdiklerimize daha sıkı sarılıyor, yaralarımızı her daim daha hızlı sarmanın gururunu yaşıyoruz. Milletçe daha güzel yarınlarda kayıplarımızı anarak birlik olmak dileğiyle... Başımız sağ olsun.6 Şubat Depremi'nin 24. yılında, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Her yıkımdan dersler çıkararak, yaralarımızı sarmak umudu ile...Deprem riskine karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Daha güçlü binalarda, huzurla yaşayalım. Başımız sağ olsun....