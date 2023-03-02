6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masanın adayı kim, altılı masa toplantısı ne zaman bitecek?

6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu görüşmelerde seçim konusunun ele alındığı ifade edildi. İYİ Parti'de başkanlık divanı ile parti grubu, 2 Mart'taki toplantı öncesi Genel Başkan Meral Akşener'e tam yetki verdi. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek" açıklamasını yaptı. Peki, 6'lı masanın adayı kim, altılı masa toplantısı ne zaman bitecek? İşte, Altılı Masa Toplantısı ve Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili son gelişmeler...
6'LI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ?
6'lı masa toplantısı henüz bitmedi. Bittiğinde haberimizde gelişmeler yer alacaktır.
Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıda duvardaki Necmettin Erbakan fotoğrafı dikkat çekti. 6'LI MASA CUMHURBAŞKAI ADAYI KİM OLACAK? Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı.
Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı. ALTILI MASA TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00 itibarı ile başladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.
Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti. KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Şubat'ta bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.
Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek" söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok" dediği öğrenildi. İYİ PARTİ 2 MART'I İŞARET ETMİŞTİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi. KARAMOLLAOĞLU'NDAN LİDERLERE ZİYARET
Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Şubat'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 27 Şubat'ta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı, 28 Şubat'ta Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ve 1 Mart'ta Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.6'LI MASA ADAYI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adayın toplantıda belirleneceğini, ancak ismin daha sonra açıklanacağını söylemişti.Kritik toplantı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener "Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." diyerek merak uyandırdı.Buna göre; 6'lı masa bugün gerçekleştireceği toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek fakat açıklamayacak. 6'lı masanın adayını, YSK tarafından kesin
seçim tarihi belirlendikten sonra açıklaması bekleniyor.