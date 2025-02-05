5 Şubat 2025: Bugün (Çarşamba) okullar tatil mi?

Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de bugün okullar tatil mi 5 Şubat 2025 son dakika valilik açıklamaları ile takip ediliyor. Meteoroloji'nin kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapmasının ardından valilikler de olumsuz hava koşullarına karşı önlem almaya başladı. Son hava durumu raporuna göre kar yağışlarının Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de yoğun olması bekleniyor. Yapılan uyarıların ardından İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenci ve velilerin 5 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim öğretime kar tatili verilmesine yönelik beklentileri arttı. İl valilikleri ya da kaymakamlıklar okulların tatil edildiği illeri sosyal medya hesapları ve internet adreslerinden kamuoyuna duyuruyor. Öte yandan bir ilin valiliğinden beklenen açıklama geldi. Peki, bugün okullar tatil mi oldu? 5 Şubat Çarşamba okullar tatil mi, nerelerde okullar tatil edildi? İşte, okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hakkında bilgiler.



5 ŞUBAT: OKULLAR TATİL Mİ?



Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



SİVAS VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Nevşehir dışında henüz Sivas ve Kayseri'den kar tatili açıklaması gelmedi. İl valilikleri yada kaymakamlıklardan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.



5 ŞUBAT HAVA DURUMU



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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