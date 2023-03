45 bin öğretmen ataması branş dağılımı tahmini! 2023 öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

45 bin öğretmen ataması branş dağılımı tahmini! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 Eylül'de yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımını ve kontenjan sayılarını açıkladı. Böylece, milyonlarca gencin hayalini kurduğu atamaların ne zaman yapılacağı belli olurken; taban puanlar da paylaşıldı. Atama bekleyen adaylar, MEB tarafından yayımlanan atama kılavuzunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 45 bin öğretmen ataması hakkında merak edilen detaylar...Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" dedi.Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " 45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. SIRA NO ALAN ADI TABAN PUAN KONTENJAN SAYISI1 Adalet 50 522 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 23 Almanca 50 3944 Arapça 50 4345 Beden Eğitimi 50 6486 Bilişim Teknolojileri 50 2527 Biyoloji 50 3928 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 29 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 210 Coğrafya 50 45511 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 2212 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 213 Denizcilik / Gemi Elektroniği 50 214 Denizcilik / Gemi Makineleri 50 215 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 1.49116 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 1617 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 2 18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 50 12419 -Elektronik Teknolojisi / Elektronik 50 12420 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 2021 Felsefe 50 39822 Fen Bilimleri 50 108023 Fizik 50 68824 Fransızca 50 725 Gazetecilik 50 226 Türk Sanatları 50 227 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 50 2 28 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 229 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 230 Gıda Teknolojisi 50 1131 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 232 Görsel Sanatlar 50 35333 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 50 234 ve Fotoğraf / Grafik 50 535 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 50 736 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 50 537 Harita-Tapu-Kadastro / Tapu 50 2 38 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 92039 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1240 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 241 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 37142 İlköğretim Matematik 50 225943 İngilizce 50 101244 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 50 245 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 50 246 İspanyolca 50 247 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 2 48 Kimya / Kimya Teknolojisi 50 52249 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 250 Teknolojisi 50 251 Laboratuvar Hizmetleri 50 1152 Maden Teknolojisi 50 253 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 254 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 255 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 956 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 457 Matematik 50 1606 58 Metal Teknolojisi 50 61359 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 50 3160 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 4761 Muhasebe ve Finansman 50 562 Müzik 50 25263 Okul Öncesi 50 1687564 Özel Eğitim 50 281265 Plastik Teknolojisi 50 266 Psikoloji 50 267 Radyo-Televizyon 50 2 68 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 269 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 270 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine 50 271 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 772 Rehberlik 50 106073 Rusça 50 274 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 2775 Sanat Tarihi 50 276 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 777 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 2 78 Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 279 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 280 Sınıf Öğretmenliği 50500281 Sosyal Bilgiler 50 79082 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 1183 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 984 Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 285 Tarih 50 77686 Teknoloji ve Tasarım 50 19587 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 2 88 Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 289 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 3290 Türk Dili ve Edebiyatı 50 154091 Türkçe 50 124292 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 4093 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 4394 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 295 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 1396 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Kurmançi) 50 497 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Zazaki) 50 298 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 1899 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 130GENEL TOPLAM 45.000(*) Veriler geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının atama sayıları baz alınarak yapılmıştır. 2022 yılı öğretmen atamalarında okul öncesi öğretmenliğine oldukça fazla kontenjan ayrılmıştı. Bu yıl aynı oranda atama yapılmayabilir. MEB'in alacağı karar sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik gibi branşlarda sayının artmasına neden olabilir. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilden diğer illere yer değişikliği talebinde bulunanlardan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin nakil işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.Özer, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mazerete bağlı olarak yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkı bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarılmıştı. Mazerete bağlı yer değişikliği hakkı, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde MEB'e bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.