45 bin öğretmen ataması branş dağılımı tahmini! 2023 öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları

45 bin öğretmen ataması branş dağılımı tahmini! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 Eylül'de yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımını ve kontenjan sayılarını açıkladı. Böylece, milyonlarca gencin hayalini kurduğu atamaların ne zaman yapılacağı belli olurken; taban puanlar da paylaşıldı. Atama bekleyen adaylar, MEB tarafından yayımlanan atama kılavuzunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 45 bin öğretmen ataması hakkında merak edilen detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" dedi.
2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak. 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama
kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. Sağlık ataması 42 bin 500 personel alımı branş dağılımı için TIKLAYINIZ 2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI TAHMİNİ
SIRA NO ALAN ADI TABAN PUAN KONTENJAN SAYISI
1 Adalet 50 52
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 2
3 Almanca 50 394
4 Arapça 50 434
5 Beden Eğitimi 50 648
6 Bilişim Teknolojileri 50 252
7 Biyoloji 50 392
8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 2
9 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 2
10 Coğrafya 50 455
11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 22
12 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 2
13 Denizcilik / Gemi Elektroniği 50 2
14 Denizcilik / Gemi Makineleri 50 2
15 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 1.491
16 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 16
17 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 2
6 Bilişim Teknolojileri 50 252
7 Biyoloji 50 392
8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 2
9 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 2
10 Coğrafya 50 455
11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 22
12 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 2
13 Denizcilik / Gemi Elektroniği 50 2
14 Denizcilik / Gemi Makineleri 50 2
15 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 1.491
16 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 16
17 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 2
18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 50 124
19 -Elektronik Teknolojisi / Elektronik 50 124
20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 20
21 Felsefe 50 398
22 Fen Bilimleri 50 1080
23 Fizik 50 688
24 Fransızca 50 7
25 Gazetecilik 50 2
26 Türk Sanatları 50 2
27 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 50 2
18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 50 124
19 -Elektronik Teknolojisi / Elektronik 50 124
20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 20
21 Felsefe 50 398
22 Fen Bilimleri 50 1080
23 Fizik 50 688
24 Fransızca 50 7
25 Gazetecilik 50 2
26 Türk Sanatları 50 2
27 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 50 2
28 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 2
29 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 2
30 Gıda Teknolojisi 50 11
31 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 2
32 Görsel Sanatlar 50 353
33 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 50 2
34 ve Fotoğraf / Grafik 50 5
35 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 50 7
36 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 50 5
37 Harita-Tapu-Kadastro / Tapu 50 2
28 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 2
29 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 2
30 Gıda Teknolojisi 50 11
31 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 2
32 Görsel Sanatlar 50 353
33 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 50 2
34 ve Fotoğraf / Grafik 50 5
35 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 50 7
36 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 50 5
37 Harita-Tapu-Kadastro / Tapu 50 2
38 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 920
39 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 12
40 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 2
41 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 371
42 İlköğretim Matematik 50 2259
43 İngilizce 50 1012
44 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 50 2
45 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 50 2
46 İspanyolca 50 2
47 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 2
38 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 920
39 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 12
40 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 2
41 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 371
42 İlköğretim Matematik 50 2259
43 İngilizce 50 1012
44 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 50 2
45 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 50 2
46 İspanyolca 50 2
47 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 2
48 Kimya / Kimya Teknolojisi 50 522
49 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 2
50 Teknolojisi 50 2
51 Laboratuvar Hizmetleri 50 11
52 Maden Teknolojisi 50 2
53 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 2
54 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 2
55 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 9
56 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 4
57 Matematik 50 1606
48 Kimya / Kimya Teknolojisi 50 522
49 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 2
50 Teknolojisi 50 2
51 Laboratuvar Hizmetleri 50 11
52 Maden Teknolojisi 50 2
53 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 2
54 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 2
55 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 9
56 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 4
57 Matematik 50 1606
58 Metal Teknolojisi 50 613
59 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 50 31
60 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 47
61 Muhasebe ve Finansman 50 5
62 Müzik 50 252
63 Okul Öncesi 50 16875
64 Özel Eğitim 50 2812
65 Plastik Teknolojisi 50 2
66 Psikoloji 50 2
67 Radyo-Televizyon 50 2
58 Metal Teknolojisi 50 613
59 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 50 31
60 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 47
61 Muhasebe ve Finansman 50 5
62 Müzik 50 252
63 Okul Öncesi 50 16875
64 Özel Eğitim 50 2812
65 Plastik Teknolojisi 50 2
66 Psikoloji 50 2
67 Radyo-Televizyon 50 2
68 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 2
69 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 2
70 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine 50 2
71 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 7
72 Rehberlik 50 1060
73 Rusça 50 2
74 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 27
75 Sanat Tarihi 50 2
76 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 7
77 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 2
68 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 2
69 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 2
70 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine 50 2
71 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 7
72 Rehberlik 50 1060
73 Rusça 50 2
74 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 27
75 Sanat Tarihi 50 2
76 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 7
77 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 2
78 Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 2
79 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 2
80 Sınıf Öğretmenliği 505002
81 Sosyal Bilgiler 50 790
82 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 11
83 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 9
84 Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 2
85 Tarih 50 776
86 Teknoloji ve Tasarım 50 195
87 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 2
78 Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 2
79 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 2
80 Sınıf Öğretmenliği 505002
81 Sosyal Bilgiler 50 790
82 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 11
83 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 9
84 Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 2
85 Tarih 50 776
86 Teknoloji ve Tasarım 50 195
87 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 2
88 Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 2
89 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 32
90 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1540
91 Türkçe 50 1242
92 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 40
93 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 43
94 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 2
95 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 13
96 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Kurmançi) 50 4
97 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Zazaki) 50 2
88 Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 2
89 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 32
90 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1540
91 Türkçe 50 1242
92 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 40
93 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 43
94 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 2
95 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 13
96 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Kurmançi) 50 4
97 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Zazaki) 50 2
98 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 18
99 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 130
GENEL TOPLAM 45.000
(*) Veriler geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının atama sayıları baz alınarak yapılmıştır. 2022 yılı öğretmen atamalarında okul öncesi öğretmenliğine oldukça fazla kontenjan ayrılmıştı. Bu yıl aynı oranda atama yapılmayabilir. MEB'in alacağı karar sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik gibi branşlarda sayının artmasına neden olabilir.
98 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 18
99 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 130
GENEL TOPLAM 45.000
(*) Veriler geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının atama sayıları baz alınarak yapılmıştır. 2022 yılı öğretmen atamalarında okul öncesi öğretmenliğine oldukça fazla kontenjan ayrılmıştı. Bu yıl aynı oranda atama yapılmayabilir. MEB'in alacağı karar sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik gibi branşlarda sayının artmasına neden olabilir. BAKAN ÖZER: TAKVİMİ EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. 4 BİN ÖĞRETMEN VE PERSONELİN NAKLİ YAPILDI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilden diğer illere yer değişikliği talebinde bulunanlardan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin nakil işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Özer, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mazerete bağlı olarak yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkı bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarılmıştı. Mazerete bağlı yer değişikliği hakkı, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde MEB'e bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.