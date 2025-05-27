29 Mayıs İstanbul fethi mesajları ve sözleri 2025 | Anlamlı, uzun, kısa, resimli İstanbul fethi mesajları

Anlamlı, uzun, kısa, resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi sözleri ve mesajları tercih ediliyor. 29 Mayıs 1453'te tamamlanan kuşatma ile 572. yıl önce Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi edilen İstanbul dünya tarihinin akışını değiştirerek çağ kapatıp, çağ açtı. Türkiye tarihi açısında önem arz eden bu kutlu günde, en güzel sözleri WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook üzerinden paylaşarak İstanbul'un fethini sizler de vurgulayabilirsiniz. İşte, en güzel İstanbul'un fethi ile ilgili mesajlardan alternatifler.



İSTANBUL'UN FETHİNİ KUTLAMA MESAJLARI



"Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.""



"İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlu olsun.

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."



"Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun."



"Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'' diyen İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini Feth'in 571.yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz."



"İstanbul'u biz Türklere armağan eden başta Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han ve Büyük Türk Hakanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. "



"Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez."



"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım."



"Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun."



RESİMLİ 29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI



Fatih Sultan Mehmet Portresi Üzerine Mesaj: "Fatih'in İzinde, 571 Yıldır Aynı Gururla... 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.



İstanbul'un Fethedildiği Anı Gösteren Bir Resim: "Tarihe Altın Harflerle Yazılan Gün: 29 Mayıs 1453. 571. Yıl Kutlu Olsun.



İstanbul'un Tarihi Silueti Üzerine Mesaj: "571 Yıldır Aynı Güzellik, Aynı Gurur. İstanbul'un Fethi'nin 571. Yılı Kutlu Olsun.



29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI



Çağ açıp çağ kapatan bu şanlı zaferin 571. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'i ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!



İstanbul'un fethi sadece bir şehir değil, bir medeniyetin doğuşudur. Bu kutlu günü gururla kutluyoruz!



Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni!" Fatih ruhu ile şanlı tarihimize sahip çıkıyor, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz.



Fatih'in izinde, azimle ve inançla ilerleyerek daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun!



Bu topraklarda hüküm süren tüm atalarımızı ve kahramanlarımızı saygıyla anıyor, onların izinden gururla yürüyoruz.



İstanbul'un fethi, sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.



Birlik ve beraberlik içindeyken her şey mümkün. Fatih ruhu ile el ele, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.



İstanbul'un fethi, bir milletin azminin ve inancının timsalidir. Bu kutlu günü coşkuyla kutluyor, Fatih Sultan Mehmet'i ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz.



Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur; Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...



29 Mayıs, sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasıdır. Bu hafızayı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

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