28 Mart 2025: Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı?

Teravih namazı, Ramazan ayına özgü sünnet bir ibadet olup, yatsı namazının ardından cemaatle birlikte kılınmaktadır. Bu mübarek ayda camiler dolup taşarken, Müslümanlar da teravih namazı ile manevi atmosferi yaşamaktadır.



Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı?



2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başladı. Bu da demek oluyor ki, 28 Mart 2025 Cuma akşamı, Ramazan ayının 28. gecesi ve dolayısıyla bu akşam teravih namazı kılınacaktır.

2025 yılı Ramazan ayının 29 gün sürmesi ve 29 Mart Cumartesi gününün Ramazan'ın son günü olması bekleniyor. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak.