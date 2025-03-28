Haber Tarihi: 28 Mart 2025 19:24 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 19:24

28 Mart 2025: Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı?

Müslümanlar için mübarek Ramazan ayının heyecanı devam ediyor. Peki, 28 Mart 2025 Cuma akşamı teravih namazı var mı, kılınacak mı?

28 Mart 2025: Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı?
Abone Ol
Teravih namazı, Ramazan ayına özgü sünnet bir ibadet olup, yatsı namazının ardından cemaatle birlikte kılınmaktadır. Bu mübarek ayda camiler dolup taşarken, Müslümanlar da teravih namazı ile manevi atmosferi yaşamaktadır.

Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başladı. Bu da demek oluyor ki, 28 Mart 2025 Cuma akşamı, Ramazan ayının 28. gecesi ve dolayısıyla bu akşam teravih namazı kılınacaktır.

Ramazan Ayı Ne Zaman Sona Eriyor?

2025 yılı Ramazan ayının 29 gün sürmesi ve 29 Mart Cumartesi gününün Ramazan'ın son günü olması bekleniyor. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü Fenerbahçe Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü
Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi! Galatasaray Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!
28 Mart 2025: Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı? Gündem 28 Mart 2025: Bugün, Bu Akşam Teravih Namazı Var mı?
Sergej Jakirovic: 'Oyuncularım her şeyini ortaya koydu' Mondihome Kayserispor Sergej Jakirovic: "Oyuncularım her şeyini ortaya koydu"
Murat Şahin: 'Herkesten özür diliyorum' Hatayspor Murat Şahin: "Herkesten özür diliyorum"
Emre Belözoğlu: '7-8 puan daha almamız gerekiyor' Antalyaspor Emre Belözoğlu: "7-8 puan daha almamız gerekiyor"
Joao Pereira: 'Bu bizim için hiç iyi olmadı' Corendon Alanyaspor Joao Pereira: "Bu bizim için hiç iyi olmadı"
Kayserispor: 'Bayramı 2 gün önceden başlattık' Mondihome Kayserispor Kayserispor: "Bayramı 2 gün önceden başlattık"
Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor Fenerbahçe Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
2
Bodrum FK - Fenerbahçe: 11'ler
3
Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri!
4
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
5
UEFA'dan Real Madrid'in dört yıldızına soruşturma!
6
Okan Buruk ve yönetimin hedefi: 1 ihtimal daha yok!
7
Thomas Reis: "Türkiye şampiyonluğu için yeterli, Avrupa için değil"

SON HABERLER