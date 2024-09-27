Haber Tarihi: 27 Eylül 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 12:54

28 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 resmi tatil mi, yarım gün mü?

Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı görkemli bir şekilde kutlandı. 2024 yılında tatil planları yapan vatandaşlar ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

28 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 resmi tatil mi, yarım gün mü?
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Hafta sonunu bayram tatiliyle birleştirip 4 gün tatil yapmayı düşünenler, "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte tatille ilgili merak edilen tüm detaylar... 

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2024 yılında Salı gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

Dolayısıyla 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL TAM GÜN MÜ?

Yukarda da belirtildiği gibi 2429 sayılı kanunda 28 Ekim 13.00'ten itibaren yarım gün olarak tatil kabul ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
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