28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 28 Ekim öğleden sonra okullar, hastaneler, bankalar ve üniversiteler açık mı, çalışıyor mu?

Türkiye'de her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim çalışma saatleri gündeme geliyor. 28 Ekim'in salı gününe gelmesiyle birlikte öğrencilerden çalışanlara, bankalardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitle tarafından tatil ve yarım gün mesaisi araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, diğer ulusal bayramlara nazaran 1.5 gün sürüyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra okullar, bankalar ve üniversiteler açık mı?

29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim, her yıl olduğu gibi yarım gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda 28 Ekim'de sabah saatlerinde eğitim ve resmi işlemler sürerken, öğleden sonra bankalarda mesai ve okullarda dersler sona eriyor.

Bayram arifesi olan 28 Ekim'de yarım gün tatil uygulanırken, 29 Ekim'de resmi tatil dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. 28 Ekim'de sadece öğleden sonra resmi tatil uygulandığı için bazı yerler yarım gün açık, yarım gün kapalıdır.

28 Ekim öğleden sonra kapalı olan yerler:

Devlet daireleri ve kamu kurumları (öğleden sonra kapalı)

Okullar (dersler öğleden sonra yapılmaz)

Üniversiteler (akademik faaliyetler öğleden sonra durur)

Bankalar (şubeler öğleden sonra kapanır)

Noterler (öğleden sonra kapalı)

PTT şubeleri (öğleden sonra kapalı)

Resmî işleyen birimlerde mesai 13.00'te sona erer.

Sabah saatlerinde tüm bu kurumlar normal hizmet verir, öğleden sonra tatil başlar.

29 Ekim'de tam gün resmi tatil uygulanır. Dolayısıyla aşağıdaki yerlerde hizmet verilmez:

-Tüm okullar ve üniversiteler

-Devlet daireleri, nüfus müdürlüğü, adliyeler, belediyeler

-Bankalar

-PTT ve kargo şubelerinin büyük kısmı (özel kargolar değişiklik gösterebilir)

-Noterler

-Vergi daireleri

-Tapu müdürlükleri

-SGK, KYK, Aile ve Sosyal Hizmetler, Nüfus, Göç İdaresi gibi kurumlar

29 Ekim'de tüm kamu hizmetleri durur. İşlemler bir sonraki iş gününe kalır.