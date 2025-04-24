25 Nisan: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 25 Nisan herhangi bir resmi tatil değildir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu dün, 23 Nisan'da yaşandı. Dolayısıyla, 25 Nisan 2025 Cuma günü okullar normal eğitim ve öğretime devam edecektir. Yarın okullar tatil değildir ve öğrenciler derslerine her zamanki gibi devam edeceklerdir. 25 Nisan'da okulların tatil olmaması, 2025 eğitim takviminde belirtilen normal işleyişin bir parçasıdır. Öğrencilerin ve velilerin bu durumu dikkate alarak planlarını yapmaları önemlidir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların tatil edilmesi ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada "Perşembe ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.

Yalova Valisi Dr.Hülya Kaya eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Kaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır.

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır."

Kocaeli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği ise sosyal medya hesabından, 24 Nisan Perşembe günü il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bursa ile ilgili henüz valilikten bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimizde güncellenecektir.