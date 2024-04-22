23 Nisan çalışanlara resmi tatil mi, özel şirketler tatil mi? 23 Nisan 2024 kamu kurumları tatil mi?

Ülkemiz için en önemli günlerden biri olan 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça tatil olup olmadığı, kaç gün olduğu ve özel sektör için resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, özel sektörde yarım gün mü tatil? Tüm bu soruların yanıtı Resmi Tatiller Takvimi'nde yanıtını buldu...



23 NİSAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır. 23 Nisan'da çalışan özel sektör kuruluşları ise çalışanlarına mesai ücreti verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sene 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.