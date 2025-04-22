23 Nisan 2025 Kaçıncı Yıl Dönümü?

23 Nisan 1920, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu tarihte açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milli iradenin tecelli ettiği en yüksek makam olmuş ve Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresinde hayati bir rol oynamıştır. 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının üzerinden tam 105 yıl geçmiş olacaktır. Bu yıl dönümü, milli egemenliğimizin ne kadar köklü ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü, tüm yurtta çeşitli törenlerle ve etkinliklerle kutlanacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan etmiştir. Bu anlamlı jest, çocuklara duyulan sevgi ve güvenin en büyük göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği taşır. Bu özel günde çocuklar, egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının coşkusunu yaşarken, aynı zamanda kendilerine armağan edilen bu özel günün tadını çıkarırlar. 23 Nisan Çocuk Bayramı, çocukların ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya ilan eden bir bayramdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pek çok önemli anlamı bulunmaktadır. İlk olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır. Bu tarih, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya göstermiştir. İkinci olarak, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi, çocukların toplumdaki yerinin ve geleceğimiz için taşıdıkları önemin vurgulanmasıdır. 23 Nisan, çocukların barış içinde, mutlu ve sağlıklı bir dünyada yaşamaları gerektiği mesajını da içerir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, nesilden nesile aktarılması gereken önemli bir değerdir.