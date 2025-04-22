Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 14:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 14:26

23 Nisan 2025 Kaçıncı Yıl Dönümü?

23 Nisan, Türkiye için büyük bir anlam ifade eden iki önemli olayı aynı günde birleştiren özel bir tarihtir. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü kutlanır, hem de bu anlamlı gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak coşkuyla kutlanır. Peki, 23 Nisan 2025 kaçıncı yıl dönümü olacak? Bu özel günün tarihçesi ve önemi nelerdir? İşte tüm detaylar...

23 Nisan 2025 Kaçıncı Yıl Dönümü?
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23 Nisan 1920, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu tarihte açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milli iradenin tecelli ettiği en yüksek makam olmuş ve Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresinde hayati bir rol oynamıştır. 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının üzerinden tam 105 yıl geçmiş olacaktır. Bu yıl dönümü, milli egemenliğimizin ne kadar köklü ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü, tüm yurtta çeşitli törenlerle ve etkinliklerle kutlanacaktır.

23 Nisan Neden Çocuk Bayramı Olarak Kutlanıyor?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan etmiştir. Bu anlamlı jest, çocuklara duyulan sevgi ve güvenin en büyük göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği taşır. Bu özel günde çocuklar, egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının coşkusunu yaşarken, aynı zamanda kendilerine armağan edilen bu özel günün tadını çıkarırlar. 23 Nisan Çocuk Bayramı, çocukların ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya ilan eden bir bayramdır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Önemi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pek çok önemli anlamı bulunmaktadır. İlk olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır. Bu tarih, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya göstermiştir. İkinci olarak, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi, çocukların toplumdaki yerinin ve geleceğimiz için taşıdıkları önemin vurgulanmasıdır. 23 Nisan, çocukların barış içinde, mutlu ve sağlıklı bir dünyada yaşamaları gerektiği mesajını da içerir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, nesilden nesile aktarılması gereken önemli bir değerdir.

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