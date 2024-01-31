Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2024 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) Bursluluk Sınavı başvuru tarihi de belli oldu. Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?



2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?



Sınav, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve tek oturum şeklinde düzenlenecek.



Sınava, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların tüm öğrencileri katılabilecek.



Sınavda, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular sorulacak.



Sınava girmek isteyen öğrenciler, 4-20 Ocak 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.



Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden online olarak yapılacak.



Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.



Sınav sonuçlarına göre, öğrencilere her ay 400 TL burs verilecek.



Sınavda başarılı olan öğrenciler, istedikleri devlet okulunda burslu olarak eğitim görmeye hak kazanacak.



Sınava hazırlık için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan soru bankası ve deneme sınavları kullanılabilecek.



Sınava hazırlık için, özel kurslara gidilebileceği gibi, internet üzerinden de kurslara ve deneme sınavlarına katılınabilir.



Sınava girecek öğrencilere başarılar diliyoruz.

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