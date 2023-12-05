2024 ALES/1 ne zaman? 2024 ALES/1 başvuru tarihleri

2024 ALES 1,2,3 sınav tarihleri merak ediliyor. 2023'ün son ALES sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Hem sınava katılmayanlar hem de sınava katılıp istediği puanı alamayanlar ALES'in 2024 takvimini araştırıyor. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman? 2024 ALES 1,2,3 sınav tarihleri ne zaman?

2024-ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES 1 için başvurular 1 Mart'ta başlayacak, 11 Mart'ta sona erecek. ALES 1 sonuçları ise 10 Mayıs'ta erişime açılacak.

2024-ALES/2

Sınav 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Başvurular 03-12 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklanacak.

2024-ALES/3

Sınav 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

Son sınav için başvurular 1-9 Ekim tarihlerinde kabul edilecek.

Sonuçlar 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.