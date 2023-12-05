Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 11:43

2024 ALES/1 ne zaman? 2024 ALES/1 başvuru tarihleri

ALES 2024 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2024 sınav tarihlerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Bunlar arasında yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2024 sınavları merak ediliyor. Peki, 2024 ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2024

2024 ALES/1 ne zaman? 2024 ALES/1 başvuru tarihleri
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2024 ALES 1,2,3 sınav tarihleri merak ediliyor. 2023'ün son ALES sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Hem sınava katılmayanlar hem de sınava katılıp istediği puanı alamayanlar ALES'in 2024 takvimini araştırıyor. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman? 2024 ALES 1,2,3 sınav tarihleri ne zaman?

2024 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ALES 1 için başvurular 1 Mart'ta başlayacak, 11 Mart'ta sona erecek. ALES 1 sonuçları ise 10 Mayıs'ta erişime açılacak.

ALES TAKVİMİ 2024

2024-ALES/2

Sınav 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Başvurular 03-12 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklanacak.

2024-ALES/3

Sınav 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

Son sınav için başvurular 1-9 Ekim tarihlerinde kabul edilecek.

Sonuçlar 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
 
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ALES
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