Haber Tarihi: 07 Mart 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 10:31

2024 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı-Festivali ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman yapılacak?

2024 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı-Festivali ne zaman?
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Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı belirtildi. Etkinlik başvurularının gelmeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek karnaval, moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnavalımızın bir parçası olmak için 'ruhuna uygun' projeler titizlikle değerlendirilecektir. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir."

2024 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı-Festivali ne zaman?

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan 2024'te Adana'da yapılacak.
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