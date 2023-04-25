2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapan Erdoğan, seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. 5 yılda bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi en son 2018 yılında 24 Haziran günü yapıldı.Geçtiğimiz gün Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yaptığı kabine toplantısı ardından seçim tarihini açıklayacağı günü duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim açıklaması;"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."Erdoğan seçim gününün netleşeceği tarihi "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.