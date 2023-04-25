Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 13:38

2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi

Seçim 2023 ne zaman yapılacak sorusu, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinin ilk ayağı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur seçimlerinin ne zaman yapılacağı seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 ikinci tur seçimlerinin yapılacağı tarih...

2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapan Erdoğan, seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. 5 yılda bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi en son 2018 yılında 24 Haziran günü yapıldı. 
2023 SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?
Geçtiğimiz gün Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yaptığı kabine toplantısı ardından seçim tarihini açıklayacağı günü duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim açıklaması;

"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."

Erdoğan seçim gününün netleşeceği tarihi "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.
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