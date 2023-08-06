Haber Tarihi: 06 Ağustos 2023 13:27 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 13:27

2023 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Fındık üretici ve tüketicileri 2023 yılı fındık fiyatlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fındık fiyatı, geçtiğimiz yıl ortalama 54 lira olarak belirlenmişti. Dünya fındık üretiminde yüzde 70 ile zirvede bulunan Türkiye, fındık ihracatının yüzde 60'ını karşılamaktadır. Peki, " 2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatı bu sene ne kadar olacak?" İşte 2023 fındık taban fiyatları...

2023 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Hasat sezonunun yaklaşmasıyla fındık üretici ve tüketicileri 2023 yılı fındık fiyatlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, fındık fiyatları açıklandı mı? 2023 fındık fiyatı ne kadar olacak? Fındık kaç TL olacak? İşte, fındık fiyatlarındaki son durum...
Dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye'de binlerce üretici fındık fiyatının belirlenmesini bekliyor.

2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

2022 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl için fındık fiyatlarını açıklamış, 54 TL olduğunu duyurmuştu.

K FİYATLARI LİSTESİ

Fiyatlar şu şekilde:

SAKARYA


En düşük: 52,40 Türk Lirası
En yüksek: 66,00 Türk Lirası

TRABZON

En düşük: 52,00 Türk Lirası
En yüksek: 57,50 Türk Lirası

DÜZCE

En düşük: 48,00 Türk Lirası
En yüksek: 58,97 Türk Lirası

AKÇAKOCA

En düşük: 42,00 Türk Lirası
En yüksek: 48,00 Türk Lirası

SAMSUN

En düşük: 46,00 Türk Lirası
En yüksek: 62,00 Türk Lirası

ÇARŞAMBA

En düşük: 50,10 Türk Lirası
En yüksek: 60,00 Türk Lirası

FATSA

En düşük: 48,00 Türk Lirası
En yüksek: 59,00 Türk Lirası

GİRESUN

En düşük: 56,30 Türk Lirası
En yüksek: 64,00 Türk Lirası

ZONGULDAK

En düşük: 40,00 Türk Lirası
En yüksek: 53,00 Türk Lirası

TERME

En düşük: 45,00 Türk Lirası
En yüksek: 53,00 Türk Lirası

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TMO fındık alım fiyatı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl açıklanıyor. TMO'nun piyasayı belirleyici etkisi ile beraber serbest piyasada da fındık fiyatları belirlenmiş oluyor. TMO'nun alım yaptığı fiyatın 5-10 TL aşağısından serbest piyasada fındık alımı yapılabiliyor. Yaklaşık 1 hafta içerisinde fındık alım fiyatlarının belli olması bekleniyor.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Fındık fiyatlarının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda serbest piyasada en çok 61 TL fiyatı görüldü. Ancak bu fiyat eski sezon fındık için geçerli oluyor. Eski sezon fındık yeni sezona göre bir miktar değersiz olabiliyor. Bundan dolayı fındık alım fiyatı için 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun'da meydana gelen sel felaketlerinin fındık ürününe zarar vermesinden dolayı rekoltede düşüş beklenirken bunun fiyatlara yansıması da bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SON HESAPLAMAYI YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor. Bu fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

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