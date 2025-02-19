20 Şubat tarihi yaklaşırken, "yarın okullar tatil mi?" ve "İstanbul'da okullar tatil mi?" soruları, özellikle İstanbul halkı, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. İstanbul'da okullar tatil mi, 20 Şubat itibariyle gündemdeki en önemli sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? başlığı altında detaylı ve kapsamlı bilgiler sunuyoruz.



20 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Şu an itibariyle, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? sorusuna ilişkin İstanbul'da henüz net bir resmi açıklama yapılmamıştır. İstanbul'da okullar tatil mi, ilgili yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği yetkilileri, İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna dair en güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirttiler. Bu nedenle, 20 Şubat itibariyle yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını almak isteyen vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip etmelidir.



20-21 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.



İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.



Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul'da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.



" PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken " İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise " Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. " dedi.



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