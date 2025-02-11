12 Şubat 2025: Yarın (Çarşamba) günü okullar tatil mi?

MGM verilerine göre bugün ve yarın ülke genelinde kar yağışı etkili olacak. Ülkemizin birçok kesiminde yaşanan kar yağışıyla beraber gözler okulların tatil durumuna çevrildi. 12 Şubat Salı günü hava durumu tahminine göre birçok bölgede kar yağışı devam edecek.



12 Şubat 2025 Çarşamba Günü Okullar Tatil mi?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü bazı illerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi gündemde.



Valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalar takip edilerek, hangi illerde 12 Şubat'ta okullar tatil olacak? sorusuna net yanıt verilecek. Güncellemeleri anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz.



Hangi İllerde Okullar Tatil Edilecek?



Kar tatili ile ilgili valilik açıklamaları geldikçe, 12 Şubat'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtı netleşecek. Kar yağışının şiddetine göre il ve ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği resmi duyurularla kesinleşecek.



Kar Tatili Açıklamaları Nereden Takip Edilir?



12 Şubat 2025 okullar tatil mi? sorusunun cevabı için:

✅ İl Valiliklerinin Resmi Web Siteleri

✅ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Duyuruları

✅ Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Uyarıları

✅ Resmi Twitter, Instagram ve Facebook Hesapları



Son dakika kar tatili haberleri için bizi takip etmeye devam edin! Eğer 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olursa, resmi duyuruları anında paylaşacağız.



















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