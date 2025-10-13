Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 sınav takvimiyle Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) tarihleri duyuruldu. Takvime göre, 117. dönem ÖGG sınavı ekim ayında gerçekleşecek. Peki, 117. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 sınav takvimine göre 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak. Sınavın sabah saatlerinde, 10.00'da başlaması bekleniyor. Adaylara, 27 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında sınav giriş belgeleri teslim edilmişti.



Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. 2.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.