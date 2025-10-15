11. Yargı Paketi'nde af var mı, neleri kapsıyor? 11. Yargı Paketi maddeleri ve son durum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada yeni yargı paketi kapsamında bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlara yönelik düzenlemeler olacağının sinyallerini vermişti. Ayrıca trafikte yol kesme ve buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler, teklif kapsamında olacak. 11. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. AK Parti Grup Başkanı Güler yaptığı açıklamada infaz paketinin ayrı bir başlıkta düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Peki 11. Yargı Paketi'nde son durum ne? İşte, merak edilen çalışmanın detayları…

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda çalışması tamamlanan ve yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi'nde olduğu gibi yeni düzenlemede de infaz çalışması bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullahr Güler yaptığı açıklamada infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ile TBMM Adalet Komisyonu'nun 11. Yargı Paketi üzerinde çalıştığını kaydeden Güler, "Teklifimizde özellikle küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada bilişim suçlarıyla dolandırıcılık, telefon dolandırcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar, trafik suçlarıyla ilgili düzenlemeler olacağını ifade etmişti.