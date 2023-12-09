10 Aralık dünya ne günü: Dünya İnsan Hakları Günü

1901: İlk Nobel Ödülleri sahiplerine verildi.



1948: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi.





1950: Ralph J. Bunche, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ilk Afrikalı-Amerikalı oldu.





2009: Barack Obama, ABD'de başkan olarak göreve başladı ve Nobel Barış Ödülü'nü aldı.





10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünü temsil eder. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların eşit, özgür ve onur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan temel bir belgedir.Dünya İnsan Hakları Günü, insan haklarına duyarlılık oluşturmak, bu hakları savunmak ve ihlallerle mücadele etmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu etkinlikler arasında konferanslar, seminerler, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri, medya kampanyaları ve insan hakları konulu etkinlikler bulunabilir.