1 Nisan okullar tatil mi? Seçim ertesi gün okullar tatil mi?

31 Mart Türkiye yerel seçimlerinde il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Çok sayıda pusula olması sebebiyle oy sayımı işlemleri, 2023 yılında düzenlenen seçimlerden daha uzun sürecek. Sandık görevlileri tarafından okullarda hazırlanacak sandıklarda oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen seçim sonrasında okullar 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti. Peki 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? İşte, okulların durumu…

Öğrenci, öğretmen ve veliler 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde okullarda oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Çok sayıda öğretmen sandık görevlisi olarak seçimlerde görev alacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde okullar Pazartesi günü tatil edilmişti.

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.