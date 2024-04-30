1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, açık mı, var mı? 2024 YÖK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığından gözler Çarşamba gününe çevrildi. 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, açık mı? 2024 YÖK kararı



1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, AÇIK MI?



1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olmasından dolayı üniversiteler de tatil olacak.



1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.



1 MAYIS'TA OKULLAR KAPALI MI?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.



HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?



Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.



1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.



Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.



2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ BİLGİSİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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