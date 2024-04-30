Haber Tarihi: 30 Nisan 2024 14:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 14:34

1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, açık mı, var mı? 2024 YÖK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi geri sayım sürerken üniversite öğrencileri ve akademik personeller merak içerisinde "1 Mayıs'ta üniversiteler açık mı, tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen sorular cevabını buldu. Peki, 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, açık mı, var mı? 2024 YÖK kararı...

1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, açık mı, var mı? 2024 YÖK
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığından gözler Çarşamba gününe çevrildi. 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, açık mı? 2024 YÖK kararı

1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olmasından dolayı üniversiteler de tatil olacak.

1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.

HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.

Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ BİLGİSİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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