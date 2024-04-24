1 Mayıs ek ders ücreti ödenir mi? 2024 DYK ödenir mi?

Bilindiği gibi daha önce çıkarılan bir kanunla 1 Mayıs günlerinin İşçi Bayramı olarak tatil olması kabul edilmişti. Bu nedenle 1 Mayıs 2024 çarşamba günü okullar tatil olacak. Aynı zamanda tüm kamu ve özel kuruluşları da tatil olacak.Bilindiği gibi yönetmeliklerde de belirtildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı sadece milli bayramlar ile kar, seçim vb. idari tatillerde öğretmenlere ek ders ücretlerini ödememektedir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu kategoriler içine girmediğinden "öğretmenlerin 1 Mayıs çarşamba ek ders ücretleri" kesilecektir. Hiçbir şekilde ek ders ve nöbet ücreti ödemesi yapılmayacaktır.1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 1 Mayıs günü okullar tatil.