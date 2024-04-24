1 Mayıs ek ders ücreti ödenir mi? 2024 DYK ödenir mi?

Bilindiği gibi daha önce çıkarılan bir kanunla 1 Mayıs günlerinin İşçi Bayramı olarak tatil olması kabul edilmişti. Bu nedenle 1 Mayıs 2024 çarşamba günü okullar tatil olacak. Aynı zamanda tüm kamu ve özel kuruluşları da tatil olacak.
1 MAYIS EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Bilindiği gibi yönetmeliklerde de belirtildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı sadece milli bayramlar ile kar, seçim vb. idari tatillerde öğretmenlere ek ders ücretlerini ödememektedir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu kategoriler içine girmediğinden "öğretmenlerin 1 Mayıs çarşamba ek ders ücretleri" kesilecektir. Hiçbir şekilde ek ders ve nöbet ücreti ödemesi yapılmayacaktır.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek. 1 MAYIS 2024 OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 1 Mayıs günü okullar tatil.
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