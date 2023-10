Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde bugün (30 Ekim Pazartesi) tatil edilmişti. Söz konusu durumun ardından yurt genelindeki öğrenciler; yarın da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 1 Kasım okullar tatil mi 2023: 31 Ekim, 1 Kasım okullar tatil mi?İşte, binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgiler...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı. Ancak açıklamada 31 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğine dair bir ifade yer almadı, dolayısıyla tatil 1 günü kapsıyor ve yarın 31 Ekim okullar kaldığı yerden devam edecek.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.Yılbaşı: 1 Ocak 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs CumaKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 SalıKurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 CumartesiDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar